ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:35:39م
طيران العدوان يشن 51 غارة على مختلف المناطق خلال الساعات الماضية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 51 غارة مستهدفا منازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية.
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
النفط يستقر بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع
شهدت أسعار النفط يوم الأربعاءاستقرارا بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغته امس الثلاثاء بعدما قالت السعودية إنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي.
نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم
فاز نابولي بثلاثة أهداف لهدفين على مستضيفه جنوة ليستعيد الفريق صدارة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
آخر الأخبار:
توزيع 60 سلة غذائية على أسر السجناء بأمانة العاصمة
تفكيك عبوة ناسفة بمديرية الصومعة في البيضاء
مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة
طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات مديرية باقم بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
[26/أكتوبر/2017]
القدس المحتلة- سبأ:

 اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال عند الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس لوكالة أنباء "صفا" الفلسطينية بأن 82 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحماية شرطية مشددة.

وأوضح أن القوات الخاصة و"التدخل السريع" أمنت اقتحامات هؤلاء المستوطنين للمسجد، والتي تخللها تقديم شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه.

وأشار الدبس إلى أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها على الأبواب، ودققت في هويات المصلين الشخصية، وتحتجز بعضها قبيل دخولهم للأقصى.

وكان عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" اقتحم بعد ظهر الأربعاء، المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، وذلك احتفالًا بزواج ابنه

ونقل موقع "0404" الإخباري العبري عن "غليك" قوله إن اقتحامه للأقصى "هدية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمناسبة زفاف ابني، وهذه أفضل هدية يُمكنني الحصول عليها في هذه المناسبة"، حسب تعبيره.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال في محاولة لبسط السيطرة المطلقة عليه، وفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
جاسيندا أردرن تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء نيوزيلندا
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم
برلمان كاتالونيا يصوت لمصلحة الإنفصال عن إسبانيا
بدء الانتخابات الرئاسية في كينيا
الشرطة المصرية تقضي على إرهابيين اثنين في سيناء
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية
سيناتوران جمهوريان ينتقدان وبشدة سياسات الرئيس الأميركي
الجيش النيجيري يعلن مقتل 11 مسلحاً من جماعة بوكو حرام في ولاية بورنو
مجلس الاتحاد الروسي يحث الكونغرس الأمريكي على إبقاء الاتفاق النووي مع إيران
مقتل مالا يقل عن 10 اشخاص فى انفجار لغم أرضى بالصومال
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات مديرية باقم بصعدة
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 51 غارة على مختلف المناطق خلال الساعات الماضية
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المصلوب بالجوف
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل شن غاراته على مديرية صرواح بمأرب
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 16 غارة على صعدة وعسير
[25/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by