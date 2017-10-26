عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم بغداد- سبأ:



أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي اليوم انطلاق عملية تحرير قضاء القائم من تنظيم داعش، قائلا إنه "ليس أمام الدواعش غير الموت أو الاستسلام".



ونقلت قناة السومرية نيوز العراقية عن بيان للعبادي أن "جحافل البطولة والفداء تزحف للقضاء على آخر معقل للإرهاب في العراق لتحرير القائم وراوة والقرى والقصبات غرب الأنبار والتي ستعود جميعها إلى أرض الوطن بعزيمة وصمود مقاتلينا الأبطال".



وتابع العبادي: "سنواصل تحقيق الانتصارات في جميع المجالات لأبناء شعبنا المعطاء"، مخاطبا أبناء القوات المسلحة بالقول إن "شعبنا معكم والحق معكم فانطلقوا فالنصر حليفكم".

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ