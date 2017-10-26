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مناقشة الصعوبات التي تواجه صرف مستحقات الضمان الإجتماعي بصعدة
[26/أكتوبر/2017]
صعدة- سبأ:

 ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض مع مندوب بنك الأمل إبراهيم المنصور، الصعوبات التي تواجه صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي الممولة من منظمة اليونيسيف للمستفيدين بمديريات المحافظة.

وفي اللقاء أكد المحافظ ضرورة تسهيل عملية الصرف والتحقق من إثبات الشخصية عن طريق أقرب الوسائل النظامية.

ولفت إلى أن المحافظة ومعظم مديرياتها النائية يفتقر أبناءها لأبسط وثائق ثبوت الشخصية وخاصة في ظل إستمرار العدوان الذي قضى على ما يمتلكه أبناء المحافظة من أموال ومقتنيات لا سيما في المديريات الحدودية التي تمثل كثافة سكانية بالمحافظة.

حضر اللقاء وكيل المحافظة محمد علي كعيبة ومدير صندوق الرعاية الإجتماعية حميد العويري.

سبأ
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