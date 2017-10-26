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آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:35:39م
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  رياضة
كأس ألمانيا..ضربات الحظ تدير ظهرها لصمود لايبزيج وتبتسم للباير
[26/أكتوبر/2017]
لايبزيج - سبأ:

ضمن فريق بايرن ميونيخ الصعود لدور الـ 16 بكأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على لايبزيج بركلات الترجيح 5/4، في مباراة ماراثونية جمعتهما على ملعب "ريد بول أرينا" ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

وافتتح إيميل فورسبيرج التسجيل للايبزيج في الدقيقة 68، قبل أن يعادل تياجو ألكانتارا النتيجة بالدقيقة 73.

وتألق نابي كيتا لاعب وسط لايبزيج، وأظهر تفوقًا واضحًا على منافسيه في البايرن، حيث نجح في إفساد عديد الهجمات للخصم، كما صنع أكثر من فرصة للتسجيل، وذلك قبل طرده في الدقيقة 54.

سبأ
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