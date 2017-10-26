عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برلمان كاتالونيا يصوت لمصلحة الإنفصال عن إسبانيا مدريد-سبأ:



دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إلى استعادة القانون وإجراء انتخابات مبكرة في إقليم كتالونيا.



وقال راخوي في كلمة له في مجلس النواب الإسباني حسب ما نقلت وسائل إعلام “من الضروري أولا استعادة سيادة القانون لذلك فعلنا المادة 155 من الدستور التي تحد من الحكم الذاتي في كتالونيا ومن ثم إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر مع كل الضمانات التي تجنبنا الوضع المؤسف الذي رأيناه خلال الاستفتاء”.



ودعا راخوي إلى “استعادة التعايش الطبيعي في كتالونيا بعدما تم تدميره” وكذلك لمنع تدهور الوضع الاقتصادي.



واعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن “الوضع بات صعبا للغاية” لأن رئيس الحكومة الكتالونية ومساعديه “تصرفوا خلافا للقانون ما أدى إلى حدوث انقسام في المجتمع وتأثيره على الاقتصاد يبعث على القلق”.



وكان راخوي طلب من مجلس الشيوخ الإسباني بعد اجتماع استثنائي لحكومته الأحد الماضي تعليق مهام حكومة إقليم كتالونيا للدعوة إلى انتخابات جديدة بهدف منع انفصال الاقليم معتبرا أن حكومة كتالونيا “لم تترك لمدريد خيارا آخر”.



سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ