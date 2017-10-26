عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء الانتخابات الرئاسية في كينيا نيروبي- سبأ:



بدأت جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في كينيا بعد أسابيع من الاحتجاجات والاضطرابات السياسية فيها.



تأتي جولة الإعادة بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التي وقعت في أغسطس الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي أوهورو كينياتا، واعتبرتها غير شفافة ولا يمكن التحقق منها.



وتتنافس ثمانية أحزاب في هذه الانتخابات، غير أن المحللين حذروا من ان الرئيس الفائز قد ينظر إليه بأنه غير شرعي إذا فاز في الانتخابات دون زعيم المعارضة رايلا أودينجا، الذي طالب منذ البداية بانتخابات جديدة.

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ