رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم





فاز نابولي بثلاثة أهداف لهدفين على مستضيفه جنوة ليستعيد الفريق صدارة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.



وفي مباريات أخرى أهدر بنيفنتو فرصة الحصول على أول نقطة على الإطلاق في دوري الأضواء بخسارته بهدفين لهدف امام مستضيفه كالياري وهذه هي الهزيمة العاشرة على التوالي لبنيفنتو منذ افتتاح المسابقة هذا الموسم.



ووضع ميلانو حدا لعدم فوزه في أربع مباريات متتالية في الدوري بتغلبه 4-1 على مضيفه كييفو كما تغلب جوفنتوس حامل اللقب بالنتيجة ذاتها على سبال ليرفع حصيلته إلى عشرة أهداف في آخر مباراتين.



ويملك نابولي 28 نقطة من عشر مباريات متقدما بفارق نقطتين على انترناسيونالي الذي تغلب 3-2 على سامبدوريا أمس الأول فيما يأتي جوفنتوس في المركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن لاتسيو الذي هزم مستضيفه بولونيا بهدفين لهدف.

سبأ [26/أكتوبر/2017] ميلانو- سبأ:سبأ