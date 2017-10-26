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آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:35:39م
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الشرطة المصرية تقضي على إرهابيين اثنين في سيناء
[26/أكتوبر/2017]
القاهرة- سبأ:

قضت قوات الشرطة المصرية على إرهابيين اثنين وأصابت آخر خلال تصديها لهجوم إرهابي على الطريق الساحلي في العريش شمال شرق سيناء.

وذكرت الشرطة المصرية في بيان انها نجحت مساء أمس بالتصدي لمحاولة هجوم خمسة إرهابيين يستقلون سيارة “ربع نقل” وذلك عقب قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة على الطريق الساحلي بالعريش.

وأشار البيان إلى ان قوات الشرطة تبادلت إطلاق النيران مع الإرهابيين ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة آخر وإجبار الآخرين على الفرار بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لموقع الهجوم.

وكانت الأجهزة الامنية المصرية ألقت القبض أمس الأول على 12 من “طلائع حسم” الإرهابية وبحوزتهم أسلحة وذخائر بمحافظة الفيوم.

سبأ
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