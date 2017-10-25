محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تمديد المخيم الطبي لمعالجة الاسهالات المائية بمجمع الشهيد هلال بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

مدد المخيم الطبي الأول لمعالجة الإسهالات المائية ومنها الكوليرا بمجمع الشهيد عبدالقادر هلال الطبي بأمانة العاصمة فترة المخيم إلى 24 نوفمبر القادم.



وأوضح رئيس مؤسسة نور الوحيين وليد العواضي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن تمديد فترة المخيم الذي تقيمه المؤسسة بالتعاون مع مجمع الشهيد هلال بدعم الجمعية العمانية للعمل الإنساني جاء بعد مرور شهر من إنطلاق المخيم في 24 سبتمبر الماضي لإستقبال ومعالجة الحالات المصابة بالاسهالات المائية الحرجة والمتوسطة ومنها الكوليرا لتصبح مدة المخيم شهرين.



وأشار إلى أن إقامة المخيم يأتي في إطار إسهامات الجمعية العمانية لدعم القطاع الصحي وتدخلاتها في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة والكوليرا .. مؤكدا إستمرار أنشطة المؤسسة في مختلف الجوانب الصحية والاغاثية والايوائية لمساعدة الأسر المحتاجة والمتضررة والفقيرة.



ودعا العواضي الخيرين ورجال المال وكافة المنظمات الدولية إلى تكثيف أنشطتها ومشاريعها الإغاثية والإنسانية الطارئة وتقديم المساعدات الغذائية العاجلة للأسر الفقيرة والمتضررة والنازحة وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

سبـأ [25/أكتوبر/2017]سبـأ