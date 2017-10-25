إستهداف مرتزقة الجيش السعودي بنجران وقنص جندي بجيزان

نجران - سبأ :

إستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في نجران، فيما تم قنص جندي سعودي بجيزان.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق معسكر القفال.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلال التصدي لزحف على موقع الشرفة بالتزامن مع غطاء جوي مكثف.



وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق موقع عباسة، محققا إصابات مباشرة.



ولفت المصدر إلى أنه تم قنص جندي سعودي في موقع الفريضة بجيزان، كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على وادي جارة بجيزان.

[25/أكتوبر/2017]سبـأ