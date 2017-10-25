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آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:53:00م
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إرشيفيه
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة وقنص ستة منهم بتعز
[25/أكتوبر/2017]
تعز - سبأ :

استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وآلياتهم و تم قنص ستة منهم في عدة مناطق بمحافظة تعز .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمع أفراد وآليات مرتزقة العدوان غرب مفرق موزع ، كما استهدف تحصيناتهم وتجمعاتهم في الضباب .

وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق قابوس أحمد علي المشولي الصبيحي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في المخا ، كما تم قنص ستة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمحافظة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على منطقة الهاملي بمديرية موزع .

سبـأ
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