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آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:41:03م
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ضبط عدد من المجرمين في محافظة البيضاء
[25/أكتوبر/2017]
البيضاء - سبأ :

تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان في محافظة البيضاء من ضبط عدد من المجرمين الخارجين عن القانون.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المضبوطين كانوا على إرتباط بالعدوان ويعملون لخدمته وتنفيذ مخططاته الهادفة زعزعة الأمن والاستقرار ، واستهداف حياة المواطنين .

وأشار المصدر إلى الأنشطة الإجرامية التي قاموا بها تمثلت في زرع عبوات ناسفة في الأماكن العامة وتصنيعها وإستهداف المراكز الأمنية ومنشآت حكوية ، وغيرها .

ووفقا للمصدر اعترف المتهمين بما أثبتته الأدلة والتحقيقات من ارتكابهم للعديد من الجرائم.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعد عملية متابعة ورصد بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء .

كما أكد المضدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية لن تتوانا عن أداء واجبها في حفظ أمن الوطن والمواطنين.

سبـأ
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