محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظة إب تستقبل عدد من مشائخ ووجهاء اليمن إب - سبأ :

وصل إلى محافظة إب اليوم عدد من المشائخ والوجاهات والشخصيات الاجتماعية من معظم محافظات الجمهورية للتحشيد وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.



ورحب محافظ إب عبد الواحد صلاح خلال اللقاء بحضور وكلاء المحافظة، بضيوف المحافظة الذين قدموا لتعزيز وحدة الصف الوطني والتحشيد لرفد جبهات العزة والشرف.



وأكد أن العدوان استهدف كل مقومات الحياة في الوطن ولم يستثن أحداً الأمر الذي يتطلب من الجميع دعم المرابطين في الجبهات الذين يسطرون أروع الملاحم في مواجهة العدوان.



وأشار المحافظ صلاح إلى أن أبناء إب لم ولن يترددوا في الدفاع عن الوطن ومواجهة قوى الغزو والعدوان.



فيما أوضح رئيس منظمة المجتمع المدني للأعراف القبلية الشيخ عامر سعدان في كلمة عن الزائرين، أن محافظة إب كانت وستظل قلعة من قلاع الصمود والمواجهة ضد العدوان الذي استهدف البشر والحجر.



وقال : " جئنا إليكم في محافظة إب من أجل أن نتشارك هموم الوطن، وأي هم أكبر من العدوان الذي يتطلب منا جميعا أن نكون يدا واحدة لإفشال مؤامراته بحق الوطن ومكتسباته والعمل من أجل التحشيد للجبهات لمواجهة قوى العدوان والاستكبار".

سبـأ [25/أكتوبر/2017]سبـأ