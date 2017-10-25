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وكيل أول محافظة حجة يتفقد جاهزية منتسبي اللواء 25 ميكا المرابطين بسواحل ميدي
[25/أكتوبر/2017]
حجة - سبأ :

أشاد وكيل أول محافظة حجة هلال عبده الصوفي بالروح المعنوية والجاهزية القتالية التي يتمتع بها أفراد اللواء 25 ميكا المرابطين في طول سواحل ميدي لمواجهة أي تصعيد عسكري قد يقوم به العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.

واشار الوكيل الصوفي خلال زيارته التفقدية اليوم لأبطال الجيش واللجان الشعبية ومنتسبي اللواء 25ميكا المرابطين في سواحل ميدي ومعه وكيل المحافظة لشؤون الأمن العميد إبراهيم الحملي، إلى أن الجاهزية القتالية التي يتمتع بها المرابطين في مواقع العزة والكرامة تبعث في نفوس أبناء الوطن الطمأنينة حول قدرة أبنائه على حماية الأرض والعرض من المعتدين وكسر محاولاتهم البائسة والمتكررة لاحتلال مدينة ميدي التي تعتبر من أهم جبهات الصمود الأسطوري للشعب اليمني.

وأكد أن تعزيز خطوط الدفاع التي يحاول مرتزقة العدوان اختراقها منذ ثلاث سنوات رسالة للعدوان وقواته متعددة الجنسيات بأن اليمن من أقصاه إلى أقصاه خطوط دفاعية وهجومية وقتالية وهو الأمر الذي يجسد التكتيك العسكري لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة اعتى عدوان بقيادة النظام السعودي يسعى إلى احتلال اليمن وإخضاع شعبه الآبي .

من جانبه أوضح أركان حرب اللواء 25 ميكا العقيد سالم صالح الحاكم، أن انتشار منتسبي اللواء 25 ميكا على طول سواحل ميدي يأتي ضمن الاستراتيجية الحربية والعسكرية لقيادة وزارة الدفاع لتعزيز خطوط الدفاع الأمامية ومساندتها لصد أي محاولات لاختراقها من قبل قوات تحالف الشر بقيادة السعودية.

وأشار العقيد الحاكم إلى أن منتسبي اللواء 25 ميكا على أهبة الاستعداد لتلقين قوى العدوان أقسى الدروس ... مؤكدا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيظلون الصخرة التي تتحطم عليها معاول الشر والحصن الحصين الذي يحفظ لليمن وشعبه العزة والكرامة.

وأوضح وكيل محافظة حجة لشئون الأمن العميد إبراهيم الحملي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قيادة المحافظة تتابع بشكل مستمر مدى الجهوزية القتالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف خاصة في جبهتي ميدي وحرض.

وأشار إلى أن الخطوط الدفاعية الأمامية رغم صلابتها فقد تم تعزيزها بخطوط دفاعية أخرى لضمان كسر أي محاولة للاختراق من جانب قوى العدوان السعودي الأمريكي بما في ذلك تعزيز الحماية الأمنية على طول سواحل مدينة ميدي.

وحيا العميد الحملي البطولات والانتصارات الأسطورية التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات والتي كبدت قوى العدوان الإجرامي خسائر فادحة في العدة والعتاد.

رافقه خلال الزيارة وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي و نائب مدير جهاز الأمن السياسي بالمحافظة العميد محمد القاسمي وعدد من القيادات العسكرية.
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