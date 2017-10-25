محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة بعنوان الإمام الهادي رضي الله عنه صفاته وجهاده بالجامع الكبير صنعاء - سبأ :

عٌقدت بالجامع الكبير بصنعاء مساء اليوم ندوة ثقافية بعنوان " الإمام الهادي رضي الله عنه صفاته وجهاده "، نظمتها دائرة الثقافة القرآنية بإشراف الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والإرشاد.



وفي الندوة التي حضرها وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع تحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخولاني ومدير عام الوعظ والإرشاد بالوزارة عبدالرحمن الموشكي، أشار رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ ضيف الله الشامي إلى أهمية الندوة للتذكير بعظمة ومكانة الإمام الهادي رضي الله عنه وخروجه إلى اليمن .



وأكد أهمية الإستفادة من الدروس والعبر في رحلة ومسيرة حياة الإمام الهادي بإعتباره أحد أبرز أعلام الهدى الذي خلدهم التأريخ وذكر صفاتهم وفضائلهم.



وتحدث الشامي عن بعض مآثر الإمام الهادي ورحلته إلى اليمن وكيف أحيا الله به الدين .. مستعرضا نبذة عن أوضاع اليمن قبل دخول الإمام الهادي إليها .



وقال " إن الإمام الهادي أسس منهجاً فقهياً فريدا بل كانت من أرقى المؤسسات الفقية حيث خلى من أي تعصبات أو تعقيدات وكان نموذجا عالي المستوى من التثقيف والوعي الذي مازال أثره يغير في واقعنا إلى عصرنا الحالي ".



كما أكد ضرورة الإهتمام بسيرة الإمام الهادي رضي الله عنه وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء إستمرار تكالب قوى الإستكبار في شن الحرب الظالم على اليمن .



وطالب الجميع بأن يكونوا دعاة للحق ماضين على سيرة الإمام الهادي التي لا تمثل سيرة تاريخية في ورق وكتب التاريخ، فحسب بل سيرة الماضي ومسيرة الحاضر والمستقبل.



سبـأ [25/أكتوبر/2017]سبـأ