ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:07:04م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة ''الصادقون مع الله'' بالمنطقة العسكرية السابعة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة "الصادقون مع الله" في المنطقة العسكرية السابعة بمحافظة البيضاء بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة..
"الشيوخ الاميركي" يضع مسودة تشريع بشروط صارمة للاتفاق النووي مع إيران
وضع مجلس الشيوخ الاميركي مسودة تشريع جديدة وبشروط صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
النفط يستقر بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع
شهدت أسعار النفط يوم الأربعاءاستقرارا بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغته امس الثلاثاء بعدما قالت السعودية إنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي.
مارادونا يؤكد أن رونالدو "الأفضل" ويكشف حقيقة الخلافات مع ميسي
أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
سيناتوران جمهوريان ينتقدان وبشدة سياسات الرئيس الأميركي
حكماء ومعلمو مديرية السدة بإب يؤكدون دعمهم لاستمرار العملية التعليمية
مجلس النواب يوجه الحكومة بعدد من التوصيات في النفط والغاز واستقرار سعر الصرف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمديرية جبل عيال يزيد في عمران
[25/أكتوبر/2017]
عمران ـ سبأ:
 أنهى صلح قبلي قضية قتل بين آل طواف وآل البجل من مديرية جبل عيال يزيد في محافظة عمران .

وفي جلسة الصلح التي حضرها محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس ومدير الأمن العميد محمد المتوكل أعلن أولياء دم المجني عليه محمد سعد البجل العفو والصفح عن الجاني من آل طواف في هذه القضية .

وأكد الحاضرون أن حل الخلافات بين أبناء الوطن أصبح أمراً واجبا سيما والجميع يواجه عدوانا يتربص بالوطن وكل أبنائه وأن مواجهته والتصدي له أولوية مهمة .. داعين كل قبائل اليمن لنهج هذه الخطوة وتفعيلها في اطار لم الشمل وتعزيز وحدة الصف الداخلي .

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
حكماء ومعلمو مديرية السدة بإب يؤكدون دعمهم لاستمرار العملية التعليمية
مجلس النواب يوجه الحكومة بعدد من التوصيات في النفط والغاز واستقرار سعر الصرف
لقاء تشاوري بأمانة العاصمة لمناقشة رؤية القطاع الخاص لإستمرار النشاط الإقتصادي
دورة تدريبية في مجال تعزيز النظافة والإصحاح البيئي بالمحويت
النعيمي يناقش مع عدد من الوزراء خطوات تنفيذ خطة تلبية الاحتياجات الإنسانية (مصحح)
مناقشة آلية الإفراج عن السجناء على ذمة حقوق خاصة بعد انتهاء فترة العقوبة
وزير الأشغال يطلع على سير الأعمال الجارية لمعالجة الأضرار بشبكة الطرق والجسور(مكتمل)
مناقشة تفعيل الأجهزة التنفيذية في تحصيل الموارد بصعده
لقاء في عزلة الأصابح في إب لدعم العملية التعليمية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[25/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بغارة سوق صرواح بمأرب
[25/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على العاصمة صنعاء
[25/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بـ 34 غارة ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة
[25/أكتوبر/2017]
قبائل السخنة بالحديدة تؤكد وقوفها صفاً واحداً في مواجهة العدوان
[24/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by