محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمديرية جبل عيال يزيد في عمران عمران ـ سبأ:

أنهى صلح قبلي قضية قتل بين آل طواف وآل البجل من مديرية جبل عيال يزيد في محافظة عمران .



وفي جلسة الصلح التي حضرها محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس ومدير الأمن العميد محمد المتوكل أعلن أولياء دم المجني عليه محمد سعد البجل العفو والصفح عن الجاني من آل طواف في هذه القضية .



وأكد الحاضرون أن حل الخلافات بين أبناء الوطن أصبح أمراً واجبا سيما والجميع يواجه عدوانا يتربص بالوطن وكل أبنائه وأن مواجهته والتصدي له أولوية مهمة .. داعين كل قبائل اليمن لنهج هذه الخطوة وتفعيلها في اطار لم الشمل وتعزيز وحدة الصف الداخلي .

سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ