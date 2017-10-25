محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة تدريبية في مجال تعزيز النظافة والإصحاح البيئي بالمحويت المحويت ـ سبأ:

بدأت اليوم بالمحويت دورة تدريبية في مجال تعزيز النظافة العامة والإصحاح البيئي لمواجهة الكوليرا تنظمها منظمة كير العالمية و المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية .



تهدف الدورة التي تستمر سبعة أيام إلى إكساب 82 متدرباً مهارات تنفيذ جلسات التوعية الصحية للحد من الكوليرا في عزلتي بني البدي والذاري و بعض قرى عزلة البشاري في مديرية الرجم .



و في الافتتاح أشار مدير عام مديرية الرجم محمد البصل وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية الدكتور بكيل الشلبي وضابط مشروع الاستجابة للكوليرا الدكتور محمد العقبي أن الدورة تأتي في إطار أنشطة مشروع الاستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا الذي يتضمن عدداً من الأنشطة والتدخلات الوقائية والتوعوية للحد من انتشار الوباء في العزل والقرى .



وأوضحت الكلمات أن المشاركين سيتلقون تدريبات نظرية وتطبيقية لتنفيذ أنشطة التثقيف الصحي حول مخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه ، لافتة إلى أهمية نشر الوعي في أوساط المجتمع بالاهتمام بالنظافة العامة والاصحاح البيئي وتعقيم مصادر مياه الشرب للحد من انتشار الكوليرا والاسهالات المائية الحادة .

سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ