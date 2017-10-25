محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النعيمي يناقش مع عدد من الوزراء خطوات تنفيذ خطة تلبية الاحتياجات الإنسانية (مصحح) صنعاء - سبأ:

التقى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي اليوم بصنعاء وزراء الشئون الاجتماعية والعمل فائقة السيد والتعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والزراعة والري غازي أحمد علي محسن والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير .



وناقش اللقاء الذي حضره نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله أبو حورية الخطوات العملية لتنفيذ خطة موحدة خلال العام القادم لتلبية الاحتياجات الإنسانية للموطنين في مختلف محافظات الجمهورية جراء العدوان الغاشم وحصاره الجائر .



وأكد اللقاء على ضرورة أن تشكل لجنة لإنجاز الخطة .. داعيا الوزارات ذات الاختصاص للمساهمة في إنجاح الخطة بما يضمن توفير إحتياجات المواطنين الأساسية ويخفف من معناتهم ويعزز من الصمود في وجه العدوان ومرتزقته.



وتطرق اللقاء إلى السبل المثلى لتنسيق العمل الإنساني مع منظمات الدولية العاملة في اليمن وفي إطار الشراكة معها وإمكانية أنشاء هيئة وطنية لهذا الغرض، مستعرضا ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة في هذا الجانب.



وشدد اللقاء على أهمية العمل وفق نافذة واحدة خلال التعامل مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن لما لذلك من دور في توفير الجهود وتنظيم علاقة التعاون مع المنظمات.



كما أكد على أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية بما يمكنها من أداء عملها وضمان سلامة كوادرها.



حضر اللقاء نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي وعدد من المسؤولين في الجهات المختصة.



سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ