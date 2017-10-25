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آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:07:04م
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  عربي ودولي
الجيش النيجيري يعلن مقتل 11 مسلحاً من جماعة بوكو حرام في ولاية بورنو
[25/أكتوبر/2017]
ابوجا – سبأ :
أعلن الجيش النيجيري اليوم الأربعاء عن مقتل 11 مسلحاً من جماعة بوكو حرام المسلحة في عملية عسكرية تهدف لطرد الإرهابيين من معاقلهم في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري ساني عثمان في تصريحات صحافية إن القوات دمرت أيضاً مصنعاً لصناعة القنابل تابعا للإرهابين في منطقة ناجالا المحلية بولاية بورنو في نفس العملية امس الثلاثاء.

وأضاف المتحدث أنه تم العثور على أسلحة وذخائر من الإرهابيين بينهم، شاحنة مفخخة واربع سترات ناسفة والعديد من العبوات الناسفة بدائية الصنع.

ويشن الجيش النيجيري عمليات عسكرية ضد جماعة بوكو حرام وتمكن من طرد مقاتلي الجماعة من غابة سامبيسا، أكبر مخيم تدريب للجماعة في البلاد.

وتم إلقاء اللوم على بوكو حرام في مقتل الالاف وتشريد 2.3 مليون في نيجيريا منذ 2009م.

سبأ
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