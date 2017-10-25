ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:07:04م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة ''الصادقون مع الله'' بالمنطقة العسكرية السابعة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة "الصادقون مع الله" في المنطقة العسكرية السابعة بمحافظة البيضاء بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة..
"الشيوخ الاميركي" يضع مسودة تشريع بشروط صارمة للاتفاق النووي مع إيران
وضع مجلس الشيوخ الاميركي مسودة تشريع جديدة وبشروط صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
النفط يستقر بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع
شهدت أسعار النفط يوم الأربعاءاستقرارا بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغته امس الثلاثاء بعدما قالت السعودية إنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي.
مارادونا يؤكد أن رونالدو "الأفضل" ويكشف حقيقة الخلافات مع ميسي
أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
سيناتوران جمهوريان ينتقدان وبشدة سياسات الرئيس الأميركي
حكماء ومعلمو مديرية السدة بإب يؤكدون دعمهم لاستمرار العملية التعليمية
مجلس النواب يوجه الحكومة بعدد من التوصيات في النفط والغاز واستقرار سعر الصرف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة آلية الإفراج عن السجناء على ذمة حقوق خاصة بعد انتهاء فترة العقوبة
[25/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش اجتماع بمجلس القضاء الأعلى اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي احمد يحيى المتوكل، آلية الإفراج عن السجناء على ذمة حقوق خاصة بعد انتهاء فترة العقوبة في الحق العام وبموجب أحكام باتة ونهائية .

واستعرض الاجتماع بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي والنائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد وأمين عام مجلس القضاء القاضي محمد عبدالله الشرعي، المواضيع المتصلة بتسهيل أعمال ومهام النيابة العامة بصفتها صاحبة الشأن في عملية المتابعة والتنسيق مع السجون والجهات ذات العلاقة بشأن المحبوسين على ذمة الحق العام أو الخاص، والعمل على تنفيذ الآلية المقرة والمنظمة لعملية اطلاق السجناء ومتابعة الأفراج عنهم وإعلان أصحاب الحق الخاص للحضور قبل انتهاء المدة بشهر أو شهرين.

وأشار الاجتماع إلى انه في حالة انتهاء السجين لفترة الحبس المحكوم بها عليه ولازال عليه حقوق خاصة بمبالغ مالية فإنها تحال بواسطة محضر إلى قاضي التنفيذ ثم إلى التنفيذ المدني لاتخاذ الخطوات المنصوص عليها قانوناً وبما يحفظ الحقوق لكافة الأطراف.

ولفت إلى أنه سيتم وضع خطة لنزول فرق التفتيش وتنفيذ الآلية سالفة الذكر للسجون المستهدفة في القريب العاجل.

وكان مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأخير كلف هيئة التفتيش القضائي تشكيل لجنة للنزول الميداني للتفتيش على القضايا المتعثرة والتي على ذمتها مساجين في السجون المركزية لتلك القضايا المنظورة أمام المحاكم أو لازالت رهن التحقيق ممن مضى عليها فترة زائدة على الحد القانوني، ومعرفة أسباب تعثرها وتحديد مسؤولية المتسبب في ذلك ورفع النتائج إلى مجلس القضاء الأعلى لإتخاذ ما يراه.

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
حكماء ومعلمو مديرية السدة بإب يؤكدون دعمهم لاستمرار العملية التعليمية
مجلس النواب يوجه الحكومة بعدد من التوصيات في النفط والغاز واستقرار سعر الصرف
لقاء تشاوري بأمانة العاصمة لمناقشة رؤية القطاع الخاص لإستمرار النشاط الإقتصادي
صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمديرية جبل عيال يزيد في عمران
دورة تدريبية في مجال تعزيز النظافة والإصحاح البيئي بالمحويت
النعيمي يناقش مع عدد من الوزراء خطوات تنفيذ خطة تلبية الاحتياجات الإنسانية (مصحح)
وزير الأشغال يطلع على سير الأعمال الجارية لمعالجة الأضرار بشبكة الطرق والجسور(مكتمل)
مناقشة تفعيل الأجهزة التنفيذية في تحصيل الموارد بصعده
لقاء في عزلة الأصابح في إب لدعم العملية التعليمية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[25/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بغارة سوق صرواح بمأرب
[25/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على العاصمة صنعاء
[25/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بـ 34 غارة ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة
[25/أكتوبر/2017]
قبائل السخنة بالحديدة تؤكد وقوفها صفاً واحداً في مواجهة العدوان
[24/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by