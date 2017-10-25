ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:44:40م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة ''الصادقون مع الله'' بالمنطقة العسكرية السابعة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة "الصادقون مع الله" في المنطقة العسكرية السابعة بمحافظة البيضاء بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عب
"الشيوخ الاميركي" يضع مسودة تشريع بشروط صارمة للاتفاق النووي مع إيران
وضع مجلس الشيوخ الاميركي مسودة تشريع جديدة وبشروط صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
النفط يستقر بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع
شهدت أسعار النفط يوم الأربعاءاستقرارا بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغته امس الثلاثاء بعدما قالت السعودية إنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي.
مارادونا يؤكد أن رونالدو "الأفضل" ويكشف حقيقة الخلافات مع ميسي
أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
آخر الأخبار:
وزير الأشغال يطلع على سير الأعمال الجارية لمعالجة الأضرار بشبكة الطرق والجسور(مكتمل)
مناقشة تفعيل الأجهزة التنفيذية في تحصيل الموارد بصعده
إنجلترا تقصي البرازيل وتمضي لنهائي كأس العالم تحت 17 عاما
مجلس الاتحاد الروسي يحث الكونغرس الأمريكي على إبقاء الاتفاق النووي مع إيران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة تفعيل الأجهزة التنفيذية في تحصيل الموارد بصعده
[25/أكتوبر/2017]
صعده - سبأ:
 ناقش اجتماع بمحافظة صعد اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر تفعيل الأجهزة التنفيذية في تحصيل الموارد ودور المجلس المحلي بالمحافظة في الحشد الشعبي للتصدي للعدوان السعودي الامريكي.

وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة لشؤون الخدمات صالح عقاب إلى التقرير المقدم من مدير مديرية صعده رئيس المجلس المحلي لطف العواوي إلى إحتياجات المديرية والصعوبات التي تواجه عمل المجلس المحلي بالمديرية وفروع المكاتب التنفيذية.

واستمع الاجتماع الذي خرج بعدد من القرارات والتوصيات إلى مداخلات أعضاء المجلس المحلي حول الاحتياجات والصعوبات التي تعرقل سير العمل.

وفي الاجتماع، أكد المحافظ استمرار صمود أبناء محافظة صعده في وجه ا العدوان السعودي الأمريكي على اليمن., مشيرا إلى أن مديرية صعده تحوي موروث ثقافي وتاريخي تطمح إلى أن تنظم إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.

وشدد على ضرورة تحسين الأداء الوظيفي والإداري للمجلس المحلي بالمديرية ومشروع المكاتب التنفيذية وزيادة تحصيل الموارد باعتبار عاصمة المحافظة المديرية التي تستطيع أن تحقق أكبر نسبة من الموارد .

ولفت المحافظ جابر إلى أن العمل في المجلس المحلي بمديرية صعده سيعود بالنفع على الجميع .. مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع للنهوض بواقع المديرية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الأشغال يطلع على سير الأعمال الجارية لمعالجة الأضرار بشبكة الطرق والجسور(مكتمل)
لقاء في عزلة الأصابح في إب لدعم العملية التعليمية
مناقشة سبل تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام بريمة
لجنة معالجة الإختلالات تلتقي وزراء المالية والزراعة والتعليم العالي
إفتتاح مشاريع المياه والإصحاح البيئي بمديريتي بني حشيش وهمدان
مناقشة سير العملية التعليمية بالكليات الخاصة بصنعاء
لقاء بذمار يؤكد أهمية دور العلماء والمشائخ في التوعية المجتمعية لمواجهة العدوان
رئيس الوزراء يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
مقتل وجرح جنود سعوديين بنجران وإستهداف تجمعات بجيزان وعسير
اختتام المرحلة الثانية لورشة التخطيط وتنفيذ حملات المناصرة بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بغارة سوق صرواح بمأرب
[25/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على العاصمة صنعاء
[25/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بـ 34 غارة ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة
[25/أكتوبر/2017]
قبائل السخنة بالحديدة تؤكد وقوفها صفاً واحداً في مواجهة العدوان
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يش 15 غارة على صعدة ونجران
[24/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by