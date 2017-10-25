[25/أكتوبر/2017]
صعده - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة صعد اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر تفعيل الأجهزة التنفيذية في تحصيل الموارد ودور المجلس المحلي بالمحافظة في الحشد الشعبي للتصدي للعدوان السعودي الامريكي.
وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة لشؤون الخدمات صالح عقاب إلى التقرير المقدم من مدير مديرية صعده رئيس المجلس المحلي لطف العواوي إلى إحتياجات المديرية والصعوبات التي تواجه عمل المجلس المحلي بالمديرية وفروع المكاتب التنفيذية.
واستمع الاجتماع الذي خرج بعدد من القرارات والتوصيات إلى مداخلات أعضاء المجلس المحلي حول الاحتياجات والصعوبات التي تعرقل سير العمل.
وفي الاجتماع، أكد المحافظ استمرار صمود أبناء محافظة صعده في وجه ا العدوان السعودي الأمريكي على اليمن., مشيرا إلى أن مديرية صعده تحوي موروث ثقافي وتاريخي تطمح إلى أن تنظم إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.
وشدد على ضرورة تحسين الأداء الوظيفي والإداري للمجلس المحلي بالمديرية ومشروع المكاتب التنفيذية وزيادة تحصيل الموارد باعتبار عاصمة المحافظة المديرية التي تستطيع أن تحقق أكبر نسبة من الموارد .
ولفت المحافظ جابر إلى أن العمل في المجلس المحلي بمديرية صعده سيعود بالنفع على الجميع .. مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع للنهوض بواقع المديرية.
سبأ