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آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:44:40م
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مقتل مالا يقل عن 10 اشخاص فى انفجار لغم أرضى بالصومال
[25/أكتوبر/2017]
مقديشو - سبأ:
 قتل اكثر من 10اشخاص وأصيب أكثر من 16 آخرين بجراح اليوم الأربعاء اثرانفجر لغم أرضى فى قافلة تابعة لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقى (اميسكوم) جنوب العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال مسؤول أمنى في تصريح له بأن الحادث وقع فى منطقة بين أربيسكا ولافول بالقرب من بلدة أفجوى على بعد 30 كم جنوب العاصمة مقديشو.

وذكرالمسؤول الأمني "لقد أبلغنا أن أكثر من 10 أفراد معظمهم من المدنيين الذين كانوا يستقلون حافلة ركاب قد قتلوا كما أصيب 16 شخصا آخر بعد انفجار اللغم الارضى فى قافلة تابعة لبعثة حفظ السلام مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع متمردي حركة الشباب هناك".

من جانبه أكد المتحدث باسم (اميسكوم) ويلسون رونو الحادث قائلا إن الضحايا قتلوا خلال قتال بين قوات الاتحاد الافريقي ومسلحي حركة الشباب.

واوضح المتحدث ان بعثة حفظ السلام فقدت أحد الجنود وأصيب آخر خلال الكمين.

وأفادت مصادر مستقلة أن مالا يقل عن ثلاثة جنود من أفراد الاتحاد الافريقى واثنين من المعلمين وبعض الطلاب وحارس أمن وأكثر من أربعة من مقاتلى الشباب قتلوا اثناء القتال.

الا ان حركة الشباب لم تعلق على اخر الحوادث المميتة التى وقعت عبر طريق مقديشيو - افجوى الا ان مواقع الكترونية تابعة لهم ذكرت ان قوات الاتحاد الافريقى دبرت مذبحة للمدنيين بعد ان كمن مقاتلو منظمة الشباب لقافلة بعثة الاتحاد الافريقى.

يذكر ان هذا الحادث الأخير وقع بعد مقتل 358 شخصا فى يوم 14 اكتوبر الجاري بسبب هجمات بالقنابل فى مقديشو أسفرت عن فقدان العديد

سبأ
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