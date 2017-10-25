وزير الثقافة يؤكد أن تواصل الفعاليات الثقافية يعكس مدى قوة اليمنيين في مواجهة العدوان
[25/أكتوبر/2017]
صنعاء – سبأ:
أكد وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبسي أن تواصل الفعاليات الثقافية على الرغم من العدوان يمثل رسالة قوية على أن اليمنيين سينتصرون لقضيتهم العادلة.
وفي كلمته اليوم باحتفالية جميعة المنشدين اليمنيين لتكريم المنشد يحيى محمد المحفدي والأديب الراحل حمود احمد الحباري... اعتبر الوزير ان الحضور الكبير لهذه الفعالية يدلل على قوة اليمنيين وخصوصية وعيهم الحضاري، مؤكداً اهتمام الدولة برموز الحركة الثقافية.
وشهدت الاحتفالية، التي حضرها عدد من المعنيين وتخللتها مقطوعات انشادية، القاء كلمات أشادت بعطاءات تجربتي المحتفي بهما.
سبأ