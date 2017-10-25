[25/أكتوبر/2017]
ريمة - سبأ:
ناقش لقاء بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبد الله العمري، ضم فريق برنامج التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب والغارات، السبل الكفيلة بتعزيز المفاهيم التوعوية حول مخاطر الألغام وآليات تجنب العبث بها.
وأكد اللقاء ضرورة إيصال رسائل توعوية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب والغارات الجوية التي تعرض حياة أبناء المجتمع للخطر.
وأكد محافظ ريمة أهمية إضطلاع الفريق بهذه المهمة الإنسانية من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وتوعيتهم بمخاطر وآثار الألغام ومخلفات الحروب والغارات.
ولفت إلى ضرورة تجنب الإقتراب من الأجسام الغريبة والعمل على مساعدة الجهات المختصة في الإبلاغ عنها .. مؤكدا إستعداد قيادة المحافظة تسهيل مهام الفريق وتذليل الصعوبات التي تعترض سير أداء عمله.
بدوره أكد رئيس فريق التوعية بالمحافظة أمين البرح أنه سيتم تنفيذ جلسات توعوية للرجال والنساء والأطفال في أربع مديريات خلال شهر عبر ٢٤ ناشرا توعويا وستة مدربين من المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
وأشاد بجهود قيادة المحافظة في مساندة ودعم الفريق وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل التوعوي .
سبأ