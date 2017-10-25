[25/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
التقت لجنة معالجة الإختلالات في المؤسسات الحكومية التي شكلها المجلس السياسي الأعلى وضمت أعضاء المجلس محمد النعيمي وناصر النصيري وجابر الوهباني اليوم بصنعاء وزراء المالية الدكتور صالح شعبان والزراعة والري غازي أحمد علي محسن والتعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب.
وفي اللقاء أكد أعضاء المجلس السياسي الأعلى حرص المجلس على توحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة ومعالجة كافة الإختلالات التي قد تواجه بعض المؤسسات.
وحثوا على العمل بروح الفريق الواحد بما يعزز من الصمود في مواجهة العدوان ويسهم في إستكمال النهوض الاقتصادي والتعليمي والتغلب على كافة أساليب العدوان التي يستخدمها سياسيا وإقتصاديا وعسكريا بهدف تركيع الشعب اليمني وجعله تحت الوصاية.
واستمعت اللجنة خلال اللقاء الذي ضم نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله أبو حورية وممثل البنك المركزي، من المسئولين بوزارتي الزراعة والري والتعليم العالي إلى إيضاح حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارتين لمواجهة الأعباء المالية خلال الفترة الماضية جراء العدوان الغاشم.
وقدم وزيري الزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي شرحا عن الوضع المالي للهيئات والمؤسسات التابعة للوزارتين والصعوبات المالية التي واجهتها خلال الفترة الماضية والحلول الآنية التي تم اتخاذها لتجاوز تلك الصعوبات.
واطلعت اللجنة من وزير المالية على وجهة نظر الوزارة لتعزيز التعاون بين وزارات المالية والزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها بما يعزز الإقتصاد الوطني ويضمن تنفيذ الإجراءات المالية القانونية وتطبيق اللوائح المنظمة لتلك الإجراءات.
سبأ