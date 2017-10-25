رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تقرر رفع ميزانية التحضير لنهائيات كأس العالم 2018م إلى 11 مليار دولار موسكو – سبأ :



قررت الحكومة الروسية اليوم الاربعاء زيادة الميزانية المخصصة للتحضير لنهائيات بطولة كأس العالم 2018م بمقدار 35 مليار روبل، لتصل الى 678.06 مليار روبل (مايعادل 11 مليار دولار) .



وذكرت وكالة (تاس) الروسية للانباء ان وثيقة نشرت على الموقع الرسمي الروسي للمعلومات القانونية افادت بان الميزانية المخصصة لبطولة كأس العالم 2018م سترتفع بهذه الزيادة إلى 678.06 مليار روبل (ما يعادل 11 مليار دولار)، بعد أن كانت 643.55 مليار روبل.



وستكون بذلك ثاني أكبر ميزانية في تاريخ مونديال كرة القدم بعد بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في البرازيل عام 2014م، والتي كلفت أكثر من 14 مليار دولار.



وتستضيف روسيا في الفترة بين 14 يونيو حتى 15 يوليو 2018م مباريات بطولة كأس العالم التي ستقام على 11 ملعباً، في 10 مدن تضم موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغاغراد، قازان، نيجني نوفغورود، سامارا، سارانسك، روستوف على نهر الدون، سوتشي، ويكاترينبورغ.

سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ