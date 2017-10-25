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إفتتاح مشاريع المياه والإصحاح البيئي بمديريتي بني حشيش وهمدان
[25/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 افتتح محافظ صنعاء حنين قطينة ووكيل أول وزارة المياه عبدالغني المداني ومعهما رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس شهاب ناصر اليوم مشاريع المياه والإصحاح البيئي بمديريتي بني حشيش وهمدان بتمويل اليونيسيف وتنفيذ مؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية.

وفي الإفتتاح ثمن المحافظ قطينة جهود وزارة المياه والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومؤسسة المياه ومنظمة اليونيسيف ومؤسسة العطاء في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي تخدم أبناء المناطق النائية وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار .

ودعا المنظمات العاملة في المحافظة إلى التوسع في المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتحد من معاناتهم.

فيما أشاد وكيل أول وزارة المياه بدور اليونيسيف ومؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية في دعم هذه المشاريع التي المصلحة العامة .. مثمناً جهود قيادة محافظة صنعاء في تسهيل المهام أمام المنظمات الدولية وحرصها على توصيل الخدمات للمستفيدين واستكمال المشاريع التنموية وتوصيل الشبكات للمنازل خلال المرحلة المقبلة.

بدوره استعرض رئيس مؤسسة العطاء توفيق حسين مكونات المشروع في مناطق القريات وراتخ والغرزة والظهار وقراتيل .. مبينا أن المشروع في الجانب الإنشائي تضمن تركيب مضخات غاطسة ومحركات وغرف تحكم وشبكات إسالة وخزانات خرسانية وشبكات فرعية لمنازل المواطنين وغرف توزيع .

في حين أشار مدير عام فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة المهندس عبدالخالق شرهان إلى أن هذه المشاريع تهدف لتغطية إحتياجات أكثر من 10 آلاف مواطن من المياه النظيفة منهم خمسة آلاف و580 بمنطقتي راتخ والقريات ببني حشيش .. مشيداً بدور منظمة اليونيسيف ومؤسسة العطاء للإغاثة.

من جهته ثمن مدير عام مديرية بني حشيش محمد القاضي وأمين محلي المديرية إبراهيم الجيلاني جهود قيادة المحافظة ووزارة المياه وهيئة مشاريع مياه الريف في دعم المديرية وتخفيف معاناة المواطنين الذين يفتقرون لتوفر الخدمات .

حضر الإفتتاح مسئول المياه والإصحاح البيئي بمكتب اليونيسيف بصنعاء المهندس محمد الحبيشي.

سبأ
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