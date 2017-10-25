محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العملية التعليمية بالكليات الخاصة بصنعاء صنعاء ـ سبأ:

ناقش مجلس عمداء كليات المجتمع الخاصة بصنعاء في اجتماعه اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب سير العملية التعليمية بالكليات الخاصة.



وتطرق الاجتماع بحضور نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبدالرحمن جامل ومستشار الوزارة لشئون كليات المجتمع الدكتور علي المطاع، الى سير عملية التنسيق الالكتروني للعام الدراسي 2017 ـ 2018 بكليات المجتمع الخاصة، عبر البوابة الالكترونية للتنسيق والقبول الموحد، والشروط والضوابط للطاقة الاستيعابية في التخصصات.



ووقف الاجتماع أمام الصعوبات التي تعيق عملية التنسيق الالكتروني والمعالجات لحلها، وكذا عملية تجديد تراخيص كليات المجتمع الخاصة للعام الجديد.



كما ناقش الاجتماع مستوى التزام كليات المجتمع الخاصة بتنفيذ توصيات اللجان العلمية واللجنة الفنية والجهاز التنفيذي، وتوحيد الخطط الدراسية، وآلية تطوير المتابعة لسير العملية التعليمية بالكليات، بالإضافة الى تحديد النسبة المخصصة لمقاعد الوزارة في الكليات الخاصة.



واتفق الاجتماع على ضرورة عقد لقاءات دورية بين قيادات وزارة التعليم الفني والجهاز التنفيذي والكليات الخاصة للوقوف أمام مستوى أدائها، وكذا الاعداد لتنظيم ورشة عمل حول معايير الاعتماد الخاص للكليات.



وفي الاجتماع، أكد وزير التعليم الفني حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاستمرار و تطوير العملية التعليمية للتعليم الفني والمهني، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار الذي أثر على جميع مناحي الحياة.



وأشار إلى أن الوزارة تحرص على نجاح الكليات الخاصة كونها تساعد الدولة على استيعاب آلاف من الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة الى جانب الكليات الحكومية، كما تحرص على أن تقدم تلك الكليات خدمة تعليمية جيدة وفق معايير ضمان الجودة في التعليم .. مؤكداً أن الوزارة عبر الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى لكليات المجتمع ستقدم الدعم والتسهيل بما يخدم النهوض بواقع التعليم الفني والمهني.



من جانبه، أكد نائب وزير التعليم الفني أن الوزارة تتعامل بمرونة مع كليات المجتمع الخاصة في جانب الاصلاح والتطوير، وأنها بدأت خطوات جادة بما يتعلق بالكليات وتقييمها من حيث المعايير ومن خلال العملية التعليمية، وستستمر في الاصلاح المتدرج الثابت الذي يمضي إلى الامام.



وشدد على الدور المنوط بالكليات الخاصة في جانب البناء والتطوير في التعليم الفني والمهني .. مبيناً أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم يحتاج لنوايا صادقة وجادة كي تكون نتائجه ناجحة ومثمرة.



ولفت الى أن المخرجات المتميزة في سوق العمل تعكس اداء الكلية او المؤسسة ومدى الحرص على جودة المخرجات في مختلف التخصصات .. مؤكداً أن الوزارة ستكون سنداً قوياً لتطوير الاداء في كليات المجتمع الخاصة، وستعمل على متابعة التطوير والتحديث فيها بصورة مستمرة.

سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ