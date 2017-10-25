عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الاتحاد الروسي يطالب أمريكا برفع الحصار الاقتصادي عن كوبا موسكو- سبأ:

طالب مجلس الاتحاد الروسي الولايات المتحدة اليوم برفع الحصار الاقتصادي عن كوبا.. مؤكدا أن العقوبات أحادية الجانب ضد دول ذات سيادة “غير قانونية وغير مقبولة “.



وجاء في بيان مجلس الاتحاد الروسي كما نقلت وكالة سبوتنيك أن “مجلس الاتحاد يدعو الادارة الاميركية لوقف ممارسات الضغط الاقتصادي والسياسي الضارة على كوبا والتخلي عن حصارها التجاري والاقتصادي والمالي والبحري دون أي شروط مسبقة ووضع حد لمحاولات انتهاك سيادة كوبا والتدخل في شؤونها الداخلية”.



وكان الرئيس الأميركى دونالد ترامب ألغى في يونيوالماضي اتفاق تطبيع العلاقات مع كوبا الذى كان سلفه باراك أوباما قد وقعه مع هافانا في ديسمبر عام 2014 بعد قطيعة دامت أكثر من خمسين عاما وهو يحاول إيجاد ذرائع لإعادة تصعيد الوضع معها حيث عمد في وقت سابق من الشهر الجاري إلى طرد 15 دبلوماسيا كوبيا وسحب أكثر من نصف العاملين في البعثة الدبلوماسية الأميركية في هافانا.

سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ