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آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:44:40م
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مقتل وجرح جنود سعوديين بنجران وإستهداف تجمعات بجيزان وعسير
[25/أكتوبر/2017]
نجران - سبأ:
 قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة اليوم في عمليات متفرقة لوحدات من الجيش واللجان الشعبية بنجران .

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية تصدت لمحاولة تسلل للجنود السعوديين بإتجاه جبل السديس، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين .

وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية إستهدفت بعملية هجومية مواقع لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت أيضا تجمعات للجنود السعوديين بمركز القصايم في جبل سلا بجيزان وتجمعات أخرى للجنود السعوديين والمرتزقة في مواقع أسعر وقبالة منفذ علب بعسير، محققة إصابات مباشرة .

سبأ
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