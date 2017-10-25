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اختتام المرحلة الثانية لورشة التخطيط وتنفيذ حملات المناصرة بصنعاء
[25/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 اختتمت بصنعاء اليوم المرحلة الثانية للورشة التدريبية في مجال تخطيط وتنفيذ حملات المناصرة لبناء السلام وحقوق الإنسان.

استهدفت المرحلة الثانية من الورشة التي نظمها على مدى ثلاثة أيام مؤسسة خديجة للتنمية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية الثقة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، 76 من أعضاء المبادرات الشبابية بمحافظة صنعاء.

وأوضحت مديرة المشروع التدريبي الذي تنفذه المؤسسة رنا عبدالكريم أحمد أن المرحلة الثانية ركزت على بناء السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه سيتم إقامة عدد من الورش التدريبية المماثلة في عدد من المحافظات تستهدف المبادرات الشبابية لتعزيز قدراتهم وإكسابهم المعارف والمهارات التي تساعدهم للوصول إلى رؤية موحدة لتعزيز دورهم في صناعة السلام.

وبينت أن المشروع يسعى للتقليل من الصراع والتوتر في المجتمعات المحلية المستهدفة من خلال تنفيد حملات بناء سلام يقودها الشباب ويساهم المشروع في بناء المهارات القيادية للشباب المشارك وتشجيع مشاركتهم في عملية السلام.

وأوضحت أن المشاركين تلقوا خلال المرحلة الثانية من الورشة العديد من المفاهيم الرئيسية للمناصرة وطرق تنفيذها وعمل خطط للحملات في إطار محافظة صنعاء من قبل المبادرات الشبابية المشاركة وتحديد الأهداف وصياغة رسالة المناصرة.

سبأ
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