ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:07:04م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة ''الصادقون مع الله'' بالمنطقة العسكرية السابعة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة "الصادقون مع الله" في المنطقة العسكرية السابعة بمحافظة البيضاء بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عب
"الشيوخ الاميركي" يضع مسودة تشريع بشروط صارمة للاتفاق النووي مع إيران
وضع مجلس الشيوخ الاميركي مسودة تشريع جديدة وبشروط صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
النفط يستقر بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع
شهدت أسعار النفط يوم الأربعاءاستقرارا بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغته امس الثلاثاء بعدما قالت السعودية إنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي.
مارادونا يؤكد أن رونالدو "الأفضل" ويكشف حقيقة الخلافات مع ميسي
أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
آخر الأخبار:
اختتام المرحلة الثانية لورشة التخطيط وتنفيذ حملات المناصرة بصنعاء
68عريسا وعروسا يحتفلون بإكمال نصف دينهم بالعاصمة صنعاء
توقيف العداء الاسباني المغربي إلياس فيفا بطل اوروبا في سباق خمسة آلاف متر
وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
68عريسا وعروسا يحتفلون بإكمال نصف دينهم بالعاصمة صنعاء
[25/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 احتفل 68 عريسا وعروسا اليوم بصنعاء بإكمال نصف دينهم في العرس الجماعي الأول الذي نظمته جمعية التحرير التنموية.

وفي الإحتفال الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان .. أكد وزير الشباب والرياضة حسن زيد أن الأعراس الجماعية تترجم قيم التعاون والتكافل والتراحم بين أوساط المجتمع والتي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف.

وأعرب عن أمنياته في أن ينعم الشباب بفرحة عامرة من خلال إكمال نصف دينهم .. مثمنا جهود المساهمين والداعمين للعرس الجماعي الذي سيخفف الأعباء على كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة وإعانة الشباب على دخولهم عش الحياة الزوجية.

وأعتبر زيد إقامة العرس الجماعي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني جراء العداون السعودي الأمريكي وحصاره الجائر، رسالة بصمود الشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان وقدرته على إستمرار حياته الطبيعية في مختلف الجوانب.

فيما أشار رئيس الجمعية عصام الحلالي وعن العرسان ألقاها العريس بكيل الحلالي إلى إهتمام الجمعية بالنشء والشباب وتشجيعهم على تنمية مواهبهم وقدراتهم الفكرية والثقافية وكذا الرياضية ودعم المبادرات الشبابية والإبداعية الذاتية.

وبينا أن من ضمن المبادرات الشبابية إقامة العرس الجماعي الأول لأبناء مديرية التحرير وصنعاء القديمة بما يسهم في تخفيف أعباء التكاليف المادية الفردية .. مؤكدا أن تكاتف وتعاون الجميع وفي المقدمة رئيس اللجنة الإشرافية طه الهمداني ساهم في إقامة هذا العرس الجماعي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

واستعرضا أنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية في توفير السلال الغذائية للأسر الفقيرة في عدد من أحياء المديرية بالتنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة وإدارة التغذية المدرسية ورجال المال والأعمال والخيرين.

تخلل الإحتفال الذي أقيم بمسرح حديقة السبعين المكشوف قصيدة شعرية، وفقرات إنشادية ل فرقة أحباء طه الإنشادية.

وكانت قيادة جمعية التحرير التنموية والعرسان ومرافقيهم زاروا المتحف الحربي بصنعاء والنصب التذكاري للجندي المجهول بميدان السبعين ضمن برنامج الإحتفال بالعرس الجماعي الأول فضلا عن زيارة جامع الصالح وتناول وجبة الغداء وإستكمال فعاليات الإحتفال.

سبأ
  المزيد من (محلي)
اختتام المرحلة الثانية لورشة التخطيط وتنفيذ حملات المناصرة بصنعاء
وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة ''الصادقون مع الله'' بالمنطقة العسكرية السابعة
طيران العدوان يستهدف بغارة سوق صرواح بمأرب
تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في نهم
مجلس المعهد العالي للقضاء يناقش خطة المعهد الإدارية والعلمية
طيران العدوان يشن ست غارات على العاصمة صنعاء
المحافظ عباد يدشن توزيع 80 كرسيا متحركا للمعاقين حركيا
الصحة تعلن عن تمديد حملة التحصين ضد شلل الاطفال حتى يوم غد الخميس
وكيلا محافظة ذمار الجبين وعبدالرزاق يحضران حفل تخريج 173 من طلاب جامعة الحكمة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بغارة سوق صرواح بمأرب
[25/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على العاصمة صنعاء
[25/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بـ 34 غارة ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة
[25/أكتوبر/2017]
قبائل السخنة بالحديدة تؤكد وقوفها صفاً واحداً في مواجهة العدوان
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يش 15 غارة على صعدة ونجران
[24/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by