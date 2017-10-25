محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 68عريسا وعروسا يحتفلون بإكمال نصف دينهم بالعاصمة صنعاء صنعاء - سبأ:

احتفل 68 عريسا وعروسا اليوم بصنعاء بإكمال نصف دينهم في العرس الجماعي الأول الذي نظمته جمعية التحرير التنموية.



وفي الإحتفال الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان .. أكد وزير الشباب والرياضة حسن زيد أن الأعراس الجماعية تترجم قيم التعاون والتكافل والتراحم بين أوساط المجتمع والتي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف.



وأعرب عن أمنياته في أن ينعم الشباب بفرحة عامرة من خلال إكمال نصف دينهم .. مثمنا جهود المساهمين والداعمين للعرس الجماعي الذي سيخفف الأعباء على كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة وإعانة الشباب على دخولهم عش الحياة الزوجية.



وأعتبر زيد إقامة العرس الجماعي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني جراء العداون السعودي الأمريكي وحصاره الجائر، رسالة بصمود الشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان وقدرته على إستمرار حياته الطبيعية في مختلف الجوانب.



فيما أشار رئيس الجمعية عصام الحلالي وعن العرسان ألقاها العريس بكيل الحلالي إلى إهتمام الجمعية بالنشء والشباب وتشجيعهم على تنمية مواهبهم وقدراتهم الفكرية والثقافية وكذا الرياضية ودعم المبادرات الشبابية والإبداعية الذاتية.



وبينا أن من ضمن المبادرات الشبابية إقامة العرس الجماعي الأول لأبناء مديرية التحرير وصنعاء القديمة بما يسهم في تخفيف أعباء التكاليف المادية الفردية .. مؤكدا أن تكاتف وتعاون الجميع وفي المقدمة رئيس اللجنة الإشرافية طه الهمداني ساهم في إقامة هذا العرس الجماعي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



واستعرضا أنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية في توفير السلال الغذائية للأسر الفقيرة في عدد من أحياء المديرية بالتنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة وإدارة التغذية المدرسية ورجال المال والأعمال والخيرين.



تخلل الإحتفال الذي أقيم بمسرح حديقة السبعين المكشوف قصيدة شعرية، وفقرات إنشادية ل فرقة أحباء طه الإنشادية.



وكانت قيادة جمعية التحرير التنموية والعرسان ومرافقيهم زاروا المتحف الحربي بصنعاء والنصب التذكاري للجندي المجهول بميدان السبعين ضمن برنامج الإحتفال بالعرس الجماعي الأول فضلا عن زيارة جامع الصالح وتناول وجبة الغداء وإستكمال فعاليات الإحتفال.

سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ