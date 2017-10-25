رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توقيف العداء الاسباني المغربي إلياس فيفا بطل اوروبا في سباق خمسة آلاف متر مدريد – سبأ :



أعلنت المحكمة العليا في كاتالونيا باسبانيا اليوم الأربعاء توقيف العداء الاسباني المغربي الاصل إلياس فيفا بطل اوروبا في سباق خمسة آلاف متر في برشلونة في إطار تحقيقات مرتبطة بالفساد.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان فيفا (28 عاماً) المولود في المغرب والذي يمثل اسبانيا في المسابقات الدولية منذ عام 2015م، القي القبض عليه في منزله في منطقة سانتا كولوما دي غرامينيت في ضواحي العاصمة الكاتالونية.



واضافت نقلاً عن المحكمة ان توقيف العداء يأتي ضمن سلسلة من التوقيفات في إطار عمليات تعتبر بمثابة "جرائم بحق الصحة العامة واللجوء الى العقاقير التي تشكل خطراً كبيراً على الصحة".



وكان فيفا استغل غياب العداء البريطاني مو فرح في بطولة اوروبا 2016م في امستردام، ليحرز ذهبية سباق خمسة آلاف متر.



ووصل فيفا الى اسبانيا قبل 11 عاماً كمهاجر اختبأ في شاحنة، وتحول الى عداء بارز توج مسيرته بذهبية البطولة الأوروبية.

سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ