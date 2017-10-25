محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة ''الصادقون مع الله'' بالمنطقة العسكرية السابعة البيضاء - سبأ:

حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة "الصادقون مع الله" في المنطقة العسكرية السابعة بمحافظة البيضاء بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري ومحافظ البيضاء علي محمد المنصوري.



وفي الحفل ألقى الرئيس الصماد كلمة عبر فيها عن سعادته بحضور تخرج هذه الدفعة التي سبقها دفع وسيليها دفع في ظل عدوان ظالم ظن أنه بإطالة أمد عدوانه سيقضي على الشعب اليمني.



وقال" تحولت هذه التهديدات إلى فرص تثبت قوة وجدارة الشعب اليمني وصلابة وإرادة الجيش واللجان الشعبية التي تعبر عنها هذه الدفع التي تخرجت من المؤسسة العسكرية لتثبت أنه كلما طال أمد العدوان كلما كانا أقوى وأمتن وأشد صلابة".



وأضاف" أنتم أيها الخريجون ومن سبقكم إلى ساحات القتال وشعبكم ومن ورائكم أنتم الذهب وغيركم النحاس، أنتم الذهب الذي كلما ازدادت حرارته زاد صفاءً ونقاءً وصلابة فكلما إزداد ظلم وجبروت العدوان إزددتم عنفواناً وقوةً وبسالةً وغيركم كالنحاس كلما ازدادت حرارته ذاب وانصهر وتلاشى كما هو حال جيش العدوان ومرتزقتهم ومن ارتموا في أحضانهم نراهم كيف تشتتوا، وكيف تلاشت قواهم أمام صمودكم وثباتكم ".



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة أن هذه الدفع التي تخرجت هي الدليل على عدالة قضية الشعب اليمني وقوة ورباط جيشه .. وقال " لنا الفخر والشرف أن ينالنا من الغبار الذي نالكم في هذه الساحة وفي هذه الميادين".



وعبر الرئيس الصماد عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وكل من ساهموا في إنجاح هذه الدورات وتخرج هذه الدفع .. كما عبر عن أمله في أن يتلوا هذه الدفع في المنطقة السابعة دفعاً أخرى.



وفي الحفل الذي حضره قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن حميد الخراشي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبداللطيف المهدي، ألقى الرقيب عبدالوهاب سعد أحمد المري كلمة رحب فيها بإسم منتسبي المنطقة العسكرية السابعة، برئيس المجلس السياسي الأعلى ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقادة المناطق العسكرية لحضور حفل تخرج هذه الدفعة.



وأشار إلى أن طلائع الوحدات الرمزية بالمنطقة العسكرية السابعة تبرهن ما اكتسبته من تدريبات نوعية خلال هذه الدورة ومدى جاهزيتها لمواجهة العدوان والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن أرضا وإنسانا.



وأكدت كلمة المنطقة العسكرية السابعة أن الحل الوحيد لإيقاف العدوان وردعه هو الصمود في مواجهة الأعداء في ساحات المواجهة وعدم الركون على أي حلول أممية.



وقال " هؤلاء الأبطال من أبناء قواتنا المسلحة في المنطقة العسكرية السابعة يعاهدون الله والقيادة السياسية أن يكونوا الدرع الحصين ضد قوى الإستكبار المتغطرسة وأن يبادلوا الوفاء بالوفاء الصادق والإخلاص لربهم وقيادتهم وشعبهم وأن يكونوا الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كل مؤامرات العدوان".



كما أكدت ضرورة الإهتمام بالجيش واللجان الشعبية كونهم صمام أمان الوطن.. منوهة بثبات الشعب اليمني وما سطره من ملاحم في الصمود رغم العدوان والحصار.



فيما أشارت كلمة الخريجين التي ألقاها الملازم الأول عقبة عبدالله أمين، إلى أهمية تخرج هذه الدفعة من أبطال القوات المسلحة في المنطقة العسكرية السابعة التي ستتوجه إلى الجبهات لمواجهة العدوان الذي يرتكب المجازر المروعة بحق الشعب اليمني على مدى ما يقارب ثلاثة أعوام ولا يزال مستمراً حتى اليوم.



ولفت إلى ما تلقاه الخريجين في هذه الدورة من ضباط وصف وجنود من مهارات قتالية وخبرات لمواكبة المعركة .



وقال" ما تشاهدونه أمامكم من إعداد واستعداد لهؤلاء الأبطال من طلائع الوحدات الرمزية المشاركة في هذا الحفل إنما هو برهان للروحية الصادقة التواقة لتنفيذ المهام القتالية التي ستوكل إليهم في الدفاع عن اليمن أرضاً وإنساناً".



تخلل حفل التخرج قصيدة للشاعر معاذ الجنيد.

















سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ