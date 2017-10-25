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آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:07:04م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة ''الصادقون مع الله'' بالمنطقة العسكرية السابعة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة "الصادقون مع الله" في المنطقة العسكرية السابعة بمحافظة البيضاء بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عب
"الشيوخ الاميركي" يضع مسودة تشريع بشروط صارمة للاتفاق النووي مع إيران
وضع مجلس الشيوخ الاميركي مسودة تشريع جديدة وبشروط صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
النفط يستقر بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع
شهدت أسعار النفط يوم الأربعاءاستقرارا بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغته امس الثلاثاء بعدما قالت السعودية إنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي.
مارادونا يؤكد أن رونالدو "الأفضل" ويكشف حقيقة الخلافات مع ميسي
أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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  اقتصاد
تراجع سعر الذهب الى أدنى مستوى له في أسبوعين
[25/أكتوبر/2017]
لندن – سبأ :

تراجع سعر الذهب اليوم الاربعاء الى أدنى مستوى في أسبوعين ونصف .

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 1018 بتوقيت غرينتش 0.3 بالمائة إلى 1272.23 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع إلى 1271.45 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ السادس من أكتوبر .

كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 بالمائة إلى 1273.30 دولار للأوقية.

كما انخفضت الفضة بنسبة 0.4 بالمائة إلى 16.87 دولار للأوقية، فيما نزل البلاتين 0.6 بالمائة إلى 914.25 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 960 دولارا للأوقية.

سبأ
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