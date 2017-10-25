[25/أكتوبر/2017]
لندن – سبأ :
تراجع سعر الذهب اليوم الاربعاء الى أدنى مستوى في أسبوعين ونصف .
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 1018 بتوقيت غرينتش 0.3 بالمائة إلى 1272.23 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع إلى 1271.45 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ السادس من أكتوبر .
كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 بالمائة إلى 1273.30 دولار للأوقية.
كما انخفضت الفضة بنسبة 0.4 بالمائة إلى 16.87 دولار للأوقية، فيما نزل البلاتين 0.6 بالمائة إلى 914.25 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 960 دولارا للأوقية.
سبأ