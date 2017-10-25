[25/أكتوبر/2017]
القدس المحتلة - سبأ:
أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططا لبناء 176 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة وذلك في تحد منها للإرادة والقانون الدوليين وقرارات مجلس الأمن الرافضة للاستيطان.
ونقلت (ا ف ب) عن سلطات الاحتلال قولها ان تلك الوحدات ستقام في مستوطنة نوف تسيون التي تقع داخل حي جبل المكبر الفلسطيني.
وتعمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خلال مخطط ممنهج على تهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس والضفة الغربية من خلال مصادرة الأراضي لإقامة المستوطنات والبنى التحتية والضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم ومنعهم من زراعتها ومساعدة المستوطنين على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين والاعتداء عليهم بهدف تهجيرهم.
سبأ