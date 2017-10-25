[25/أكتوبر/2017]
دمشق – سبأ :
أعلن الجيش السوري اليوم الاربعاء تمكنه من احكام السيطرة على احد الاحياء في محافظة دير الزور بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم (داعش) ويدمر آليات لتنظيم (جبهة النصرة) في محافظة حماة .
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أن "وحدات الجيش أحكمت السيطرة على حي الصناعة في دير الزور بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي (داعش) فيه.
وفي ريف حماة الشرقي دمر سلاح الجو السوري آليات وعربات ثقيلة لتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي.
وأفادت وكالة (سانا) "أن الطيران الحربي السوري وجه بعد معلومات دقيقة ضربات مركزة على تحرك لرتل من الآليات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قرية البويدر شمال ناحية السعن بالريف الشرقي".
وأشارت إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير ثمان عربات قاطرة محملة بدبابات وأسلحة ثقيلة للتنظيم التكفيري والقضاء على العديد من إرهابييه.
سبأ