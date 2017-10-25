[25/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
عقد مجلس المعهد العالي للقضاء إجتماعا له اليوم، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس القاضي أحمد عبدالله عقبات.
ناقش الإجتماع عدد من القضايا المتصلة بسير العملية التعليمة والإجراءات الكفيلة بإنجاحها وتوفير إحتياجات هيئة التدريس والدارسين وفقا للإمكانات المتاحة.
واستعرض المجلس خطة عمل المعهد العالي للقضاء الإدارية والعلمية والبرامج والآليات المتبعة في تسيير أعمال العام الدراسي 2017-2018 للدفعة ألـ 22 البالغ عددها 124 دارسا ودارسة.
وكان المجلس ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخاذ إزائها القرارات المناسبة وأقر محضر اجتماعه السابق .
إلى ذلك استمع وزير العدل ومعه عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان خلال زيارتهما للمطبعة من العاملين فيها إلى إيضاح حول الأعمال الجاري تنفيذها من أجل توفير مستلزمات العمل في أجهزة السلطة القضائية من وثائق وسجلات ومستندات قضائية وكذا الكتب والمطبوعات.
وحث وزير العدل على مضاعفة الجهود والعمل على إيجاد الحلول العملية لكافة الإشكاليات واعتبار المرحلة الحالية فترة للمثابرة من أجل إفشال كافة مخططات العدوان في عرقلة مسيرة العمل والإنتاج والتنمية في اليمن.
سبأ