[25/أكتوبر/2017]
كابول – سبأ :
أعلن الجيش الافغاني اليوم الاربعاء عن مقتل 11 مسلحاً على الأقل واصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين في مقاطعات شمال أفغانستان .
وقال المتحدث باسم كتيبة (شاهين 209) العسكرية في المنطقة نصر الله جمشيدي في تصريح نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "قتل ستة من المسلحين وأصيب اثنان خلال اشتباك مع قوات الأمن في منطقة راغوستان بمقاطعة بدخشان شمالي البلاد".
واضاف ان الغارة الجوية اسفرت عن مقتل خمسة مسلحين وإصابة ثمانية آخرين في منطقة إمام صاحب بمقاطعة قندوز المجاورة.
وأضاف المتحدث أنه تم أيضاً تدمير مبنيين تابعين للمتمردين وثلاثة مستودعات خلال الغارة التي تم شنها في قندوز.
سبأ