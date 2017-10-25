محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المحافظ عباد يدشن توزيع 80 كرسيا متحركا للمعاقين حركيا ذمار - سبأ:

دشن محافظ ذمار حمود محمد عباد اليوم توزيع 80 كرسيا متحركا للمعاقين حركيا بالمحافظة بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليون ريال بتمويل من المجلس المحلي لمدينة ذمار .



وخلال التدشين اكد المحافظ عباد اهتمام قيادة السلطة المحلية بشريحة المعاقين وحرصها على تقديم كامل الرعاية لهم باعتبار ذلك واجب ديني وانساني ومسؤولية وطنية واخلاقية.



مبينا أن التاريخ البشري مليئ بالنماذج المشرقة من شريحة المعاقين الذين استطاعوا ان يتغلبوا على اعاقاتهم ويصنعوا تغييرا جذريا في حياتهم و الحياة الانسانية اجمع .



وشدد المحافظ عباد على ضرورة الالتفات لهذه الشريحة المهمة في المجتمع والاهتمام بقضاياهم وتسهيل معاملاتهم وحل كافة مشاكلهم ومراعاة كافة احتياجاتهم التعليمية والنفسية والجسدية.



واعلن عن تبرع قيادة المحافظة بتغطية جزء كبير من رواتب المعلمات العاملات في مدرسة المعاقين حركيا بما يمكنهن من الاستمرار في عملهن في خدمة هذه الشريحة .



داعيا جمعية المعاقين بذمار الى القيام بدورها تجاه جرحى الحرب والمعاقين جراء استمرار العدوان السعودي الامريكي على بلادنا الذين فقدوا اطرافهم او جزء منها وهم يدافعون عن تراب الوطن الغالي ضد الغزاة والمحتلين.



من جانبه استعرض رئيس اتحاد المعاقين بمحافظة ذمار يعقوب الدولة فكرة مبسطة عن الدور الذي تقوم به الجمعية ومدرسة الصالح في تهيئة الطلاب المعاقين نفسيا وتعليما بما يتناسب مع طبيعة اعاقتهم .

واشار الى ان اكثر من 50 معاقا بدرجة اعاقات متفاوته يتلقون تعليمهم الاولي في مدرسة الصالح لتهيئة ودمج المعاقين حركيا بمدينة ذمار من الصفوف الاساسية الاولى ابتداء من الصف الاول حتى الصف الرابع الاساسي.



لافتا الى ان اكثر من 70 طالبا وطالبة من شريحة المعاقين يتلقون تعليمهم الاساسي والثانوي في اربع مدارس حكومية مختلطة هي ابو بكر الصديق وعمر بن عبدالعزيز للبنين ومدرسة حفصة بنت عمر ومدرسة الميثاق للبنات ، وذلك بعد أن تم تأهيلهم للدمج في تلك المدارس.



حضر التدشين مستشار المحافظ فضل الاشول ورئيس مصلحة شؤون القبائل في المحافظة الشيخ يحيى غيلان و رئيس جمعية المعاقين حركيا بالمحافظة عادل المحضري، وعدد من المسؤولين.

سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ