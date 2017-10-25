محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الاتصالات يلتقي رئيسة وأعضاء حكومة شباب اليمن المستقل صنعاء - سبأ:

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان اليوم بصنعاء رئيسة وأعضاء حكومة شباب اليمن المستقل.



وفي اللقاء أشار الوزير جليدان إلى أن الشباب هم عماد المستقبل ويعول عليها النهوض بالوطن والانتصار على كافة التحديات الراهنة.



وأكد حرص وزارة الاتصالات على دعم وتعزيز دور الشباب في التنمية وفي مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.. مشيدا بدور حكومة الشباب المستقل وما تقوم به من مهام لتحقيق الأهداف المنشودة.



بدورها ثمنت رئيسة حكومة الشباب هناء الفقيه جهود الوزير جليدان في تسهيل أعمال الحكومة ودعمها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.. مشيرة إلى أن حكومة الشباب ستقدم أفكار ورؤى للوزارة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنيات المعلومات.



بعد ذلك عقدت حكومة شباب اليمن المستقل جلسة برئاسة هناء الفقيه في وزارة الاتصالات حيث تم استعراض تقارير عدد من وزراء حكومة الشباب حول الجريمة الإلكترونية، والزيارات الميدانية لإدارة البحث الجنائي والنائب العام وغيرها من المواضيع وتقرير لجنة الدعم المالي.

سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ