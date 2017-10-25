محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رنامج تدريبي لعمال وفنيي محطات معالجة مياه الشرب بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

بدأ اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي لعمال وفنيي محطات معالجة مياه الشرب تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع صحة البيئة بأمانة العاصمة تحت شعار " معاً لتعزيز الوعي وتأمين وصول مياه شرب نقية وصحية للمستهلكين " .



يهدف البرنامج على مدى يومين إلى تعريف أكثر من 30 مشاركاً بالطرق السليمة لعمليات تنقية ماء الشرب بما يضمن توفير مياه صالحة للشرب للمستهلك خالية من الميكروبات والجراثيم المنقولة عبر المياه كالكوليرا والإسهالات وغيرها من الأمراض .



كما سيتعرف المشاركون على مصادر التلوث وأنواع ملوثات المياه وطرق المعالجات وتعقيم مياه الشرب وكذا الاشتراطات الصحية والفنية والمواصفات اللازم توفرها لمحطات المعالجة.



وفي الافتتاح أوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الدكتور فضل مقبل منصور أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار دور الجمعية في تأهيل أصحاب آبار ومحطات المياه وتعريفهم بالطرق السليمة والآمنة لتقنية المياه و مخاطر استهلاك المياه الملوثة .



وأشار إلى أن الجمعية نفذت خلال العام الماضي نزولا ميدانيا إلى عدد من المحطات وآبار المياه بأمانة العاصمة وتم أخذ العينات العشوائية وإجراء الفحوصات اللازمة لها ، الأمر الذي استدعى إعداد برنامج تدريبي لمالكي وعمال الآبار بهدف تأمين مياه صالحة للشرب خالية من أي ملوثات.



وحث رئيس الجمعية المشاركين على الاستفادة من مفردات البرنامج وتطبيقه على الواقع العملي بما يسهم في تجويد المياه التي تنتجها آبارهم ومحطاتهم للحفاظ على صحة المستهلكين .



من جانبه أوضح مدير صحة البيئة بأمانة العاصمة الدكتور محمد عبد الكريم الأصبحي خطورة المياه الملوثة على صحة المستهلك ، لافتاً إلى أهمية تأمين مصادر لمياه الشرب خالية من الملوثات .



وأشار إلى أن البرنامج سيسلط الضوء على علاقة المياه بالإنسان والبيئة والصحة ، ويتضمن تعريف المشاركين بالمخاطر الناجمة عن المياه الملوثة وكيفية الحد منها بما يضمن صحة وسلامة المستهلك .



سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ