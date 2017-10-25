وزير الزراعة يدشن عملية إكثار أشجار الزيتون واللوز بصنعاء دشن وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن اليوم بمشتل الإدارة العامة للإنتاج النباتي بصنعاء عملية إنتاج وإكثار أشجار الزيتون و 50 ألف شتلة لوز الممول من الحكومة الهولندية عبر منظمة الأغذية والزراعة " الفاو" . "الشيوخ الاميركي" يضع مسودة تشريع بشروط صارمة للاتفاق النووي مع إيران وضع مجلس الشيوخ الاميركي مسودة تشريع جديدة وبشروط صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع. النفط يستقر بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع شهدت أسعار النفط يوم الأربعاءاستقرارا بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغته امس الثلاثاء بعدما قالت السعودية إنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي. مارادونا يؤكد أن رونالدو "الأفضل" ويكشف حقيقة الخلافات مع ميسي أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".