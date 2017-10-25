محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية يصل صنعاء





وصل إلى صنعاء اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك في زيارة تستغرق عدة أيام.



وأوضح المسؤول الأممي في تصريح لوسائل الإعلام بمطار صنعاء الدولي أن زيارته تأتي للإطلاع على الأوضاع المتدهورة في اليمن .. مشيراً إلى أن هذه زيارته الأولى لليمن كمنسق إغاثة طارئة.



وقال : "حضرت إلى اليمن لقلقي البالغ حول الأزمة الإنسانية المتدهورة وملايين الأشخاص على شفا المجاعة و يعانون من أسوأ تفشي للكوليرا ، ويحتاجون إلى الخدمات الأساسية من مياه وصحة ونظافة".



وأضاف : "جئت لأشهد بنفسي ما الذي يحدث في اليمن وما يمكن تقديمه".. مبينا أنه سيبحث مع الجهات المعنية جوانب التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة لتقديم المزيد من المساعدات مع الشركاء وتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن.



وأشار لوكوك إلى أن الأمم المتحدة تقدم حاليا مساعدات غذائية لسبعة ملايين شخص في اليمن شهريا بالإضافة إلى تشغيل مئات المراكز الصحية للمساعدة في الحد من تفشي وباء الكوليرا.



كما وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور في زيارة لبلادنا يطلع خلالها على أوضاع حقوق الإنسان.



كان في استقبالهما وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف.



سبأ [25/أكتوبر/2017] صنعاء – سبأ:سبأ