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آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:39:59م
وزير الزراعة يدشن عملية إكثار أشجار الزيتون واللوز بصنعاء
دشن وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن اليوم بمشتل الإدارة العامة للإنتاج النباتي بصنعاء عملية إنتاج وإكثار أشجار الزيتون و 50 ألف شتلة لوز الممول من الحكومة الهولندية عبر منظمة الأغذية والزراعة " الفاو" .
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وزير الزراعة يدشن عملية إكثار أشجار الزيتون واللوز بصنعاء
[25/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
دشن وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن اليوم بمشتل الإدارة العامة للإنتاج النباتي بصنعاء عملية إنتاج وإكثار أشجار الزيتون و 50 ألف شتلة لوز الممول من الحكومة الهولندية عبر منظمة الأغذية والزراعة " الفاو" .

وفي التدشين اطلع وزير الزارعة على برنامج إنتاج شتلات الزيتون ومراحل تطويرها وأهميتها الاستراتيجية وكذا شتلات اللوز ومدى تأقلمها مع المتغيرات المناخية .

و أكد أهمية التركيز على إكثار وزراعة شتلات الأشجار ذات الجدوى الاقتصادية بما يعزز من الإنتاج الزراعي وتحسين مصادر الأمن الغذائي منها أشجار اللوز والزيتون كونها من الأشجار المقاومة للجفاف وتتميز بقلة استهلاكها للمياه.

ووجه وزير الزراعة القائمين على المشتل باستغلال المساحات المتوفرة فيه بزراعة شتلات ذات قيمة اقتصادية وتمكين طلاب كلية الزراعة من التطبيق العملي في إنتاج وزراعة وتطوير المنتجات الزراعية .. مشدداً على ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم وتذليل الصعوبات بما يمكنهم من أداء مهامهم في تطوير القطاع الزراعي.

وحث القائمين على المشتل على الاهتمام بمكوناته من مساحات زراعية وأحواض الإكثار للبذور والشتلات الزراعية ،مؤكدا استعداد الوزارة تقديم كل التسهيلات والدعم للمشتل بما يعود بالنفع على المزارعين.

فيما أوضح مدير عام الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة والري المهندس عبدالحفيظ قرحش أنه سيتم إكثار نحو 13 ألف عقلة زيتون و 50 ألف شتلة لوز و توزيعها بعد أكثر من عام على مناطق المرتفعات الجبلية " صنعاء و صعده وذمار وإب والبيضاء وعمران " لأنها تحتاج نسبة برودة عالية.. لافتا إلى أن عملية الإكثار ستتم بتقنية التكاثر بواسطة التدفئة داخل التربة.

حضر التدشين رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور منصور العاقل ومدير عام محطة بحوث المرتفعات الشمالية المهندس أحمد المعلم ، وعن السفارة الهولندية أكرم الأكحلي وعن مشروع حوض صنعاء بمنظمة الأغذية الزراعية للأمم المتحدة الفاو المهندس سعد الحوصلي .

سبأ
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