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قتلى وجرحى في صفوف العدو السعودي ومرتزقته
[25/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
سقط قتلى وجرحى من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قنص جنديين سعوديين في موقعي الزقيلة والفريضة بجيزان ، فيما استهدفت القوة الصاروخية و المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في معسكر سلا ، الطوال والرمضة محققة إصابات مباشرة .

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قيادة الفواز وموقع عباسة بنجران ، و موقع مجازة في عسير .
وفي محافظة تعز لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرون في عمليتين عسكريتين للجيش واللجان على مواقعهم و تحصيناتهم في يختل بالمخا و الدار الغربي في منطقة حمير بمديرية مقبنة .

ولفت المصدر إلى مصرع المرتزقة : محمد صالح المقفعي اليافعي ، مهند وحيش شقيق القيادي المرتزق يحيى وجيش قائد ماتسمى الكتيبة الأولى ، محسن حسين الحميدي الفرع ، فارس ثابت محمد قاسم ، عبدالله احمد فرج ثابت ، نورالدين عبدالله محمد عبد الخالق و هيثم عبدالله قايد عباس الخليدي في جبهتي المخا ومقبنة .

كما استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات المرتزقة شمال يختل وشرق جبل نابضة بمديريتي المخا وموزع , وتم قنص سبعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمحافظة .

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تسلل للمرتزقة باتجاه التبة الحمراء في المنارة بمديرية نهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

فيما قصفت المدفعية آليات وخيام المرتزقة في وادي ملح بنهم أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم ، ولقي المرتزق عبده علي صالح أحمد الصنبري مصرعه في فرضة نهم .

وأفاد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع المرتزقة جنوب تبة المطار بمديرية صرواح في مأرب و تم قنص ثلاثة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية .

وحسب المصدر لقي المرتزق سليمان أحمد ناصر الوجيه من أبناء منطقة فرغان بمحافظة البيضاء مصرعه في مديرية المتون بمحافظة الجوف .

وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بجبهة طوال السادة بمحافظة شبوة عرف منهم : عبدربه عبدالله علي العياشي المصعبي قائد حراسة العميد المرتزق علي الكليبي قائد اللواء 19 مشاة و سعيد صالح حسين لقطم الشفلوت .

ووفقاً للمصدر تم استهداف معدل 14 تابع للمرتزقة في قصف مدفعي في الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة , كما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .


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