عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إدارة ترمب تفرض قيودا إضافية على لاجئي 11 دولة وتوقف طلبات لم الشمل واشنطن – سبأ :

قررت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مذكرة أرسلتها أمس الثلاثاء للكونجرس الامريكي ان تؤجل مؤقتا التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة تعتبرها عالية المخاطر في حين ستستأنف استقبال لاجئي دول أخرى كما ذكر مسؤولون حكوميون امريكيون .



وتأتي هذه المذكرة قبيل إعلان الحكومة إجراءات التدقيق الجديدة بخصوص اللاجئين حيث ستوقف مؤقتا برنامجا يسمح لبعض اللاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالتقدم بطلبات للم شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج.



وتقول المذكرة التي اطلعت عليها مصادر صحفية إن عمليات لم الشمل ستستأنف فور تطبيق إجراءات أمنية إضافية خاصة بالبرنامج.



وتأتي التغييرات في نهاية حظر لمدة 120 يوما على معظم اللاجئين كان ترمب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات التدقيق، حيث انتهت هذه المدة أمس، وأصدر ترمب أمرا تنفيذيا يتيح استئناف برنامج اللاجئين الأمريكي.



وقالت المذكرة "لا يزال لدينا مخاوف بخصوص استقبال مواطني 11 دولة على وجه الخصوص تعتبر عالية المخاطر"، مضيفة أن الحكومة ستجري مراجعة لمدة 90 يوما "لتحديد الضمانات الإضافية اللازمة للتأكد من أن استقبال اللاجئين من هذه الدول المعنية لا يشكل تهديدا لأمن ورفاهية الولايات المتحدة".



ووقع على المذكرة وزير الخارجية ريكس تيلرسون والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك ومدير المخابرات الوطنية دان كوتس.



ومنذ تولي ترمب السلطة وضع نصب عينيه تقليص دخول اللاجئين إلى حد بعيد تماشيا مع سياسات متشددة ضد الهجرة كانت محورية في حملته الانتخابية العام الماضي، وسارع بإصدار أوامر حظر مؤقتة على دخول اللاجئين والوافدين من بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا لكنها قوبلت بالطعن في المحاكم.



وقال معارضو الحظر إن السياسات تستهدف منع دخول المسلمين للولايات المتحدة، فيما نفت الإدارة أن تكون لديها أي نية للتمييز ضد المسلمين وقالت إن حظر السفر والتغييرات الأمنية تستهدف حماية الولايات المتحدة من الأعمال الإرهابية.



وحتى نهاية 2016 كان الرأي الأمني الاستشاري شرطا لدخول الذكور البالغين من مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن إضافة إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه الدول.



سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ