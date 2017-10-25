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آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:39:59م
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  عربي ودولي
اقليم كردستان يعرض تجميد نتائج الاستفتاء والبدء بحوار مع بغداد
[25/أكتوبر/2017]
بغداد – سبأ:

عرضت حكومة اقليم كردستان العراق، اليوم الاربعاء، تجميد نتائج الاستفتاء ووقف اطلاق النار فورا والبدء بحوار مع بغداد على أساس الدستور.

وقالت حكومة الاقليم في بيان اليوم "نعرض على الحكومة‌ والرأي العام العراقي والعالمي تجميد نتائج عملية الاستفتاء، ووقف اطلاق النار فورا في أقليم كردستان والبدء بحوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور العراقي".

واضافت ان الهجمات والصدامات بين القوات العراقية‌ والبيشمركة منذ الـ16 من تشرين الاول الحالي والى اليوم أدت الى وقوع خسائر من الطرفين وقد تؤدي الى حرب استنزاف وبالتالي الى تدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية.

وتشترط بغداد إلغاء نتائج عملية التصويت هذه لبدء أي عملية تفاوض، بعيد تقدمها وسيطرتها على مناطق متنازع عليها من قوات البشمركة الكردية.

سبأ
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