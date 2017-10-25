عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً و اسرائيل تهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة الـ 120 على التوالي رام الله – سبأ :

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، اربعة عشر فلسطينيا خلال عمليات اقتحام ومداهمة في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة .



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق في قلقيلية وطوباس والخليل وبيت لحم ورام الله واعتقلتهم .



من جهة اخرى هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية من الشرطة الاسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، مساكن قرية العراقيب في النقب داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، للمرة الـ120 على التوالي، وأبقت أهلها دون مأوى في العراء.



وقال مجلس العراقيب في بيان له ان السطات الاسرائيلية تهدف من خلال استمراها بهدم العراقيب إلى الضغط على سكانها العرب ودفعهم إلى الرحيل لترك مساكنهم وأرضهم لاغراض احتلالية واستيطانية عنصرية .



وكانت المرة الأخيرة التي هدمت فيها منازل العراقيب في الثالث من الشهر الحالي .



وناشد أهالي العراقيب القيادات والكوادر السياسية بالوقوف إلى جانبهم، وأكدوا أنهم سيواصلون كفاحهم ونضالهم لتحصيل حقّهم في عيش كريم رافضين مخططات تهويد المكان.

سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ