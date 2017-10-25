النفط يستقر بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع [25/أكتوبر/2017] طوكيو – سبأ :

شهدت أسعار النفط يوم الأربعاءاستقرارا بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغته امس الثلاثاء بعدما قالت السعودية إنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي.



مضخة نفط في فرنسا يوم 13 أكتوبر تشرين الأول 2017 - رويترز



وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 58.41 دولار للبرميل بعد تسوية يوم الثلاثاء بارتفاع 96 سنتا أو 1.7 بالمئة.



وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بانخفاض تسعة سنتات إلى 52.38 دولار للبرميل.

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