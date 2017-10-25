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آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:07:58ص
طيران العدوان يستهدف بـ 34 غارة ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 34 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مستهدفاً منازل وسيارات المواطنين والمنشئات العامة .
"الشيوخ الاميركي" يضع مسودة تشريع بشروط صارمة للاتفاق النووي مع إيران
وضع مجلس الشيوخ الاميركي مسودة تشريع جديدة وبشروط صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
النفط يستقر بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع
شهدت أسعار النفط يوم الأربعاءاستقرارا بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغته امس الثلاثاء بعدما قالت السعودية إنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي.
مارادونا يؤكد أن رونالدو "الأفضل" ويكشف حقيقة الخلافات مع ميسي
أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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  اقتصاد
النفط يستقر بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع
[25/أكتوبر/2017] طوكيو – سبأ :
شهدت أسعار النفط يوم الأربعاءاستقرارا بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغته امس الثلاثاء بعدما قالت السعودية إنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي.

مضخة نفط في فرنسا يوم 13 أكتوبر تشرين الأول 2017 - رويترز

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 58.41 دولار للبرميل بعد تسوية يوم الثلاثاء بارتفاع 96 سنتا أو 1.7 بالمئة.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بانخفاض تسعة سنتات إلى 52.38 دولار للبرميل.
سبأ
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العدوان السعودي على اليمن
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